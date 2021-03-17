В день отставки Жмака суд не допустил СМИ на рассмотрение иска 'Интерпайпа' Пинчука против АМКУ по сговору на тендерах УЗ

Хозяйственный суд Киева 17 марта отказал средствам массовой информации в доступе на заседание по иску компании "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука против Антимонопольного комитета Украины по делу о сговоре на тендерах "Укрзалізниці".

Об этом сообщает издание "Главком". Помощница судьи мотивировала отказ в доступе СМИ тем, что оспариваемое решение Антимонопольного комитета якобы содержит конфиденциальные данные. Соответственно судья постановила проводить заседание в закрытом режиме.

В это же самое время, Кабинет министров принял решение досрочно уволить главу "Укрзалізниці" Владимира Жмака, который способствовал Антимонопольному комитету в расследовании злоупотреблений "Интерпайпа" на тендерах УЗ.

Отметим, что судебные процессы по рассмотрению решений АМКУ традиционно проходят в открытом и публичном режиме. В частности, пресса была без каких-либо ограничений допущена на процесс по иску российской компании "Газпром" против АМКУ в 2017-2018 года на всех стадиях его рассмотрения.

Напомним, осенью 2020 года Антимонопольный комитет Украины раскрыл сговор на тендерах "Укрзалізниці" по закупке колесных пар. Компания "Интерпайп" и связанные с ею юрлица получили штраф 70 млн грн и им на 3 года запрещено участвовать в государственных тендерах.

В январе 2021 года "Интерпайп" обжаловал это решение.

В ходе расследования АМКУ, руководство "Укрзалізниці" во главе со Жмаком всячески способствовало комитету, предоставив всю информацию о закупках колесной продукции.

Также УЗ потребовала от поставщиков, в том числе "Интерпайпа", не завышать цены на колесную продукцию.