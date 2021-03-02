В COVID-больницах Ивано-Франковска заполнено 125-130% коек

Загруженность коек, выделенных для больных COVID-19 в Ивано-Франковской городской больницы №1, составляет 125-130%, в центральной городской больнице – 102%.

Как сообщает "Суспільне", главный врач больницы №1 Тарас Василик рассказал, что сейчас на 200 койках лежит 249 пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нам приходится привлекать дополнительные площади – коридоры, в том числе и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра", – отметил он.

В центральной городской больнице лечатся 358 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 100 больных – в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации.

Заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук сказал, что в таком режиме врачи готовятся работать минимум неделю.

"По состоянию на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эту неделю и, возможно, следующую придется работать", – подчеркнул он.

Больница обратилась к ректору медицинского университета с просьбой освободить помещение одной из кафедр, которая расположена в больнице. Это позволило бы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек.

"У нас есть места, выделенные в одном из отделений на пятом этаже. У нас сейчас есть проблема подобрать персонал, поэтому мы работаем над этим, чтобы дообеспечить. Других вопросов у нас нет – лекарства есть, кислород есть, вот с персоналом нам очень тяжело", – добавил Вовчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 пришлось открыть первый в Украине временный госпиталь.

За последние сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 649 новых случаев коронавируса, при этом 10 пациентов скончалось.