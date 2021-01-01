В четырех регионах Украины не обнаружено ни одной смерти от COVID-19

За прошлые сутки, 1 января, в 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено.

Об этом говорится в официальной статистике по развитию эпидемии от СНБО. Речь идет о Черниговской, Запорожской, Донецкой и Тернопольской областях.

В 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено

В 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено

В 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено

В 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено

По одному летальному случаю от коронавируса за сутки зафиксировано в Ривненской, Волынской, Закарпатской и Кировоградской областях. Больше всего смертей в Киеве – 16, Днепропетровщине – 17, на Харьковщине – 12, Львовщине и Киевщине – по 10.

Лидеры по количеству смертей от коронавируса за последние сутки 1 января

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 1 января, в Украине выявлено 9 тысяч 432 случаев заражения коронавирусом (из них 338 детей и 466 медработников), умерло 147 человек, выздоровело 10 тысяч, а госпитализировано 2 559.