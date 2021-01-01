У чотирьох регіонах України не виявлено жодної смерті від COVID-19

За минулу добу 1 січня, в 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено.

Про це йдеться в офіційній статистиці по розвитку епідемії від РНБО. Мова про Чернігівську, Запорізьку, Донецьку та Тернопільську області.

У 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено

У 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено

У 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено

У 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено

По одному летального випадку від коронавірусу за добу зафіксовано в Рівненській, Волинській, Закарпатській та Кіровоградській областях. Найбільше смертей у Києві – 16, Дніпропетровщині – 17, на Харківщині – 12, Львівщині та Київщині – по 10.

Лідери за кількістю смертей від коронавірусу за останню добу 1 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу 1 січня, в Україні виявлено 9 тисяч 432 випадків зараження коронавірусом (з них 338 дітей і 466 медпрацівників), померло 147 осіб, одужало 10 тисяч, а госпіталізовано 2 559.