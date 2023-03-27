В Черновцах заметили попугаев Крамера, редких гостей в Украине. Фото

В Черновцах расплодились редкие для Украины птицы – попугаи Крамера. Эти зеленые попугайчики в течение полутора лет увеличивали свою шумную семью в буковинском областном центре и теперь спокойно себя чувствуют в верхушках местных деревьев.

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Об экзотических птицах в Черновцах сообщила пользовательница Facebook Татьяна Гаврилова, которая опубликовала яркие фото.

"Нет, это не Африка и не Шри-Ланка – это Черновцы, Украина! Только сегодня их увидела, раньше только читала в течение полутора лет, что в Черновцах расплодились зеленые попугаи, и их видят люди на деревьях с десяток и больше", – написала Татьяна в комментарии к фото.

Она также рассказала, что видела, как эти попугаи едят семена на деревьях, залетают в дупла. Они преимущественно сидят на больших платанах, но и другие деревья для них являются отличным "домом". Татьяна Гаврилова опубликовала фото, где попугаи едят семена каштанов.

"Это "попугаи Крамера", инвазивный вид. Выдерживают холод до минус 20 градусов мороза. Они всеядны", – написала автор фото.

Попугаи Крамера – птицы семьи попугаев получили свое название в честь немецкого естествоиспытателя Вильгельма Крамера. Это наиболее многочисленный и широко распространенный вид попугайной семьи.

В дикой природе эти зеленые попугаи обитают в Южной Азии и ряде районов Африки. Обитают преимущественно вблизи человека, в том числе в крупных городах. Они держатся большими группами или колониями. Попугаи Крамера шумные и непоседливые, тем не менее их часто удерживают в домах в клетках.

И хотя для Украины эта экзотическая птица редкий гость, в Европе в последние годы все чаще стали замечать зеленых попугаев Крамера в разных местах, где они селятся своей шумной семейкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне заметили редкую птицу-хищника, которая любит охотиться ночью.

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