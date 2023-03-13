В Чернобыльской зоне заметили редкую птицу-хищника, которая любит охотиться ночью. Фото

С начала марта в Чернобыльской зоне отчуждения стали фиксировать увеличение количества птиц разных видов. В частности, специалистам удалось сфотографировать редкую сову – филина обычного.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Кроме того, некоторые хищные птицы уже начали высиживать яйца.

"Первого марта специалисты Заповедника приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме-охладителе ЧАЭС. В этот день здесь, на полыньях, появились первые пернатые. Увеличилось количество диких уток и лебедей обоих видов. К крестцам присоединились чирянка большая, свищ, шилохвост, крех большой и гоголи. В последующие дни наблюдали за крехом малым, чирянкой малой, журавлем серым, гуськой белолобой, куликом набережником", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, специалистам на градирне удалось сфотографировать редкую сову – филина обычного. В Украине насчитывается около 200 пар таких птиц, из них не менее 110 пар – на востоке страны.

"Также зафиксировали 11 орланов: некоторые сидели на льду, кто-то играл в воздухе. Те орланы, которые строили гнездо в ноябре 2021 года, уже имеют яйца. Самка сидит на гнезде. Заметили и молодого беркута, который кружил вдали. Хорошо мигрируют жаворонки полевые" , – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения постоянно живет около 20 пар одной из самых больших хищных птиц Евразии – орлана-белохвоста. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

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