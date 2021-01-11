У Чернівцях поліція увірвалася до ресторану, який не закрився на локдаун. Відео

У центрі Чернівців правоохоронці увірвалися з перевіркою до ресторану з караоке-баром через те, що той порушив заборону на роботу під час локдану.

Йдеться про заклад Solo Karaoke&Music Bar, який розташовано на вулиці Івана Франка, 3 у місті. Відео візиту силовиків опублікували в Instagram-cпільноті Chernivtsigram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як із десять копів вриваються до приміщення, по-святковому прикрашене кульками. Поміж них метушаться розгублені працівники й відвідувачі.

Зазначається, що подія трапилася в неділю, 10 січня. Місцеві жителі активно обговорюють її в мережі.

За словами користувачів, того ж вечора цей чернівецький ресторан розміщував на своїй сторінці в соцмережі фото та відео із вечірки.

Водночас чернівчани підкреслили, що й інші подібні заклади в місті працюють попри посилений карантин.

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