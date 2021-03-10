В Черновцах отец обвинил детсад в унижении дочери на 8 Марта

Житель Черновцов Игорь Леско рассказал, что в детсаду № 42 "Перлинка" его ребенка оставили без подарка на 8 марта и специально унизили.

Как он написал в Facebook, он отказался сдать деньги на праздник, сумму на который установил родительский комитет.

"С каких пор родительские комитеты влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик №42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" – сообщил мужчина.

Леско опубликовал фото на котором видно, что девочка сидит отдельно от детей, которым вручили подарки. По его словам, фото прислали специально, где показано унижение ребенка.

Мужчина считает такие действия коллектива саду недопустимыми, и говорит, что это буллинг. Также Леско рассказал, что подобные ситуации были и раньше, и члены родительского комитета пообещали наказать его.

В детсаду изданию ААС сообщили, что изучают инцидент с ребенком. Заведующая садика Алина Колибняк сказала, что фото с ребенком специально никто не отсылал отцу.

"В саду деньги никто не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по своему усмотрению. Они имеют свои группы в соцсетях и там общаются. Их никто ни к чему не обязывает", – сообщила она.

Замначальника управления образования и науки Черновицкого горсовета, начальница отдела дошкольного образования Нина Витковская добавила, что ждет объяснений от работников детсада.

"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия", – говорила она.

Чиновница отметила, что виновных будут привлекать к административной ответственности.

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