Детсады Херсона остались без продуктов из-за мэра – СМИ

В херсонских детских садах началась нехватка продуктов из-за того, что мэр города Игорь Колыхаев начал передел рынка поставок для учебных заведений.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на ряд местных СМИ. Отмечается, что глава города инициировал отмену действующих контрактов и проведение новых торгов по отбору поставщиков.

По данным изданий, для поставок была отобрана подставная фирма ООО "Дом ЮГ Сервис", за которой стоит местный предприниматель Николай Чередниченко. У него якобы была соответствующая договоренность с заместителем мэра Андреем Дмитриевым.

Отмечается, что в процессе оформления нового поставщика договоры с прежними прекратились, что привело к остановке поставок необходимого ассортимента продуктов в детсады.

В итоге, как пишут СМИ, детей начали кормить остатками, а из рациона было исключено мясо, курятина и рыба. При этом питание не оплачивается из бюджета. Возобновление поставок всех необходимых продуктов ожидается на ранее конца февраля.

Журналисты изучили меню детсадов и пришли к выводу, что в нем действительно отсутствует мясо. Также на это обратили внимание и родители.

Колыхаева избрали мэром Херсона во время местных выборов в 2020 году. Сейчас он продолжает совмещать две должности – главы города и народного депутата.