В Чернобыльском заповеднике заметили коней Пржевальского. Фото

В Чернобыльском заповеднике заметили табун лошадей Пржевальского, которые гуляли по заснеженным тропинкам.

Кадры опубликовали на странице в Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника во вторник, 12 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

На фотографиях сделанных в заповеднике, видно, как табун лошадей Пржевальского гуляет среди заснеженных полей на фоне деревьев.

"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", – сказано в сообщении.

Отметим, что на момент аварии на Чернобыльской АЭС лошади Пржевальского в Чернобыле не жили. Их привезли туда в конце 1990-х годов из заповедника "Аскания-Нова". С тех пор лошади прижились в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике и размножились.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне обнаружили трупы лошадей Пржевальского – они попались в браконьерские ловушки и погибли.

Автор фотографий Станислав Гуменюк:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющее видео с лошадьми Пржевальского, которые бежали от огня по сожженным полям Чернобыльской зоны отчуждения.