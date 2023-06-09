В Чернигове простились с защитником 'Азовстали', погибшим в результате теракта в колонии в Еленовке. Фото и видео

В Чернигове 8 июня провели в последний земной путь защитника "Азовстали" Николая Барановского. Боец полка "Азов" погиб в ночь на 29 июля 2022 года во время теракта в Еленовке на Донетчине, где в колонии оккупанты удерживали военнопленных украинцев.

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Герою было 27 лет, попрощаться с ним пришли даже те, кто его не знал. Об этом сообщает "Суспільне. Чернігів" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Николай Барановский был родом из Чернигова. Еще в 2020-м мужчина подписал контракт с Нацгвардией Украины. Служил в составе полка "Азов" в Мариуполе.

Во время обороны города и завода "Азовсталь" воин был командиром отделения. Когда от командования защитники получили сообщение, что нужно сдаваться в плен, он этого не хотел.

"Но сказал, что так надо и все будет хорошо. Я в новостях увидел об этом теракте, увидел его в списках. Не верилось, очень не верилось. Мы узнавали через все возможные каналы, но никакой вести не было", – рассказал о Николае военнослужащий Павел Рославец.

В Чернигове попрощаться с Героем пришли те, кто его и не знал лично. Люди принесли цветы и отдали последний почет защитнику, погибшему в результате циничного массового убийства россиянами пленных украинских воинов.

"Мы не были знакомы. Но они все наши. Даже если не с Чернигова, а все ребята наши. Если есть возможность, то как не прийти?" – призналась присутствующая на похоронах черниговка.

Похоронили защитника мариупольской "Азовстали" Николая Барановского на местном кладбище "Яцево".

Отметим, что на сайте президента Украины 2 июня была зарегистрирована петиция о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) военнослужащему НГУ Николаю Владимировичу Барановскому 27.03.1995 г.р. В ней также просят создать в черниговской школе №35 мемориальную доску памяти погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Кировоградщина попрощалась с Героем Богданом Хомовским – защитником Мариуполя, попавшим в российский плен. Боец "Азова" с позывным Danger погиб в результате устроенного оккупантами теракта в Еленовке.

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