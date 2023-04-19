В Кировоградской области попрощались с защитником Мариуполя, который погиб во время теракта в Еленовке. Фото

В поселке Дмитровка в Кировоградской области попрощались с погибшим бойцом Богданом Хомовским с позывным "Danger". Герой оборонял от российских оккупантов Мариуполь и попал во вражеский плен. Он погиб в результате устроенного россиянами теракта в колонии в Еленовке.

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О прощании с Героем, которое состоялось 18 апреля, сообщило издание "Знам’янка.City". В последний путь Хомовского провожали родные, друзья, побратимы, жители и власти города. Воина встретили живым коридором – сотни односельчан встали на колени.

О том, что Danger погиб в Еленовке в конце июля 2022 года стало известно лишь 13 апреля, когда его семья получила результаты ДНК-теста.

Богдан Хомовский вступил в ряды полка "Азов" в 2018 году. Он служил водителем 1-й службы миномета 1-го минометного взвода, минометной батареи 1-го батальона оперативного назначения. Полномасштабное вторжение России встретил в Мариуполе, участвовал в боях за город.

Как сообщило издание, в апреле военный получил ранение руки и контузию, у него был сломан сустав одного из пальцев.

До мая Хомовский находился на территории завода "Азовсталь", а затем попал в плен россиян. По словам родных, находясь в Мариуполе, Богдан иногда выходил на связь, а последний раз звонил по телефону 17 мая и сообщил, что бойцы выходят из "Азовстали".

После теракта в Еленовке фамилия Богдана была в списке погибших, который выложили в сеть российские пропагандисты. Через девять месяцев после проведения ДНК-экспертизы семья смогла точно подтвердить данные и попрощаться.

У военного остались родители, брат, жена и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве провели в последний путь бойца полка "Азов" Алексея Кисилишина с позывным "Лев". Оккупанты убили украинского воина летом 2022-го в Еленовской колонии.

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