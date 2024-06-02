В Чернигове после УПЦ МП восстанавливают средневековый собор: планируют открыть для посетителей. Фото

В Чернигове восстанавливают древний Спасо-Преображенский собор, которым до 2023 года пользовалась Черниговская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас в храме работают музейщики, которые отчищают достопримечательность от грязи и нагара на стенах, а также убирают мусор, обнаруженный во всех уголках собора.

Об этом сообщили на сайте Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний". Также в помещениях демонтируют конструкции, которые незаконно поставили предыдущие временные пользователи.

Реставраторы отчищают роспись на стенах, чтобы "восстановить настоящее величие и красоту культурного наследия украинского народа". Гендиректор заповедника "Чернигов древний" Наталья Реброва сказала, что все это делают, чтобы открыть собор для посетителей.

"Ужасное состояние собора демонстрирует отношение московского патриархата к украинским святыням. Они не ценили храм, уродовали его, сделали место только для зарабатывания денег", – отметила она.

В декабре 2023 года Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия внес пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, которые находятся под временной усиленной защитой. Спасо-Преображенский собор – среди них, что свидетельствует о его мировом значении.

Строительство этого собора началось примерно в 1033-1034 годах по распоряжению первого известного по летописям черниговского князя Мстислава Владимировича.

18 объектов Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", в том числе Спасо-Преображенский собор, вернули из длительного временного пользования в прошлом году. Комиссия Министерства культуры Украины во время проверки памятников признала состояние Спасо-Преображенского собора ужасным.

На Рождество, 25 декабря 2023 года, ПЦУ впервые провела богослужение в Спасо-Преображенском соборе. С тех пор святыню законсервировали на зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство культуры и информационной политики создало специальную комиссию для проверки состояния сохранения государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В частности, речь идет о Свято-Успенской Почаевской лавре.

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