В Чернигове объявили чрезвычайную ситуацию: людей призвали произвести запасы воды. Фото

В Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе по улице Глебова. Из-за этой аварии на оперативном заседании городской комиссии была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

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Об этом сообщил и.о. мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако. Он признал, что где произошло разрушение коллектора, пока неизвестно. Так что неизвестно, и как долго будет продолжаться ремонт. Соответственно, чиновник призвал людей сделать запасы воды.

В городе отключено 15 повышающих станций. Поэтому выше 5-го этажа вода не подается.

"Руководители ЖЭКов и ОСМД получили задачу обеспечить доступ жителям многоэтажек к помещениям в домах, где можно набрать воду. Также "Водоканал" обеспечивает подвоз воды в микрорайоны города. Сделайте запас воды минимум на сутки", - призвал Ломако.

Улица Глебова в Новозаводском районе Чернигова - одна из главных транспортных артерий города.

"Работники КП "Черниговводоканал" работают на месте и ищут участок разрушения коллектора. Завтра утром ожидаем уже получить полную информацию о повреждениях, от чего будут зависеть дальнейшие решения, необходимые для ликвидации аварии", – отметил чиновник.

Ломако пожаловался на самовольно построенные помещения вблизи коллектора, которые "усложняют ремонтные работы", и предупредил, что "будут приняты меры по этим незаконным сооружениям".

Коллектор диаметром 700 мм по ул. Глебов был построен в 70-х годах прошлого века, то есть труба уже "дважды отработала свой срок эксплуатации", рассказал Ломако.

"Решение проблемы – полная его замена, потому что верхняя часть коллектора повреждена газовой коррозией. С 2019 года мы неоднократно писали письма в различные министерства по выделению средств. Сейчас этот проект подали на финансирование партнеров из Франции, надеемся на положительное решение", – говорит. чиновник.

Вечером начался демонтаж незаконных застроек на трассе коллектора. Ломако показал, как это происходит.

Отдельно чиновник рассказал, что емкости с питьевой водой размещены на ул. Независимости, Красносельского, Заньковецкой, Бандеры и Текстильщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Чернигов получил в подарок более десятка автобусов от иностранных партнеров из швейцарского города Санкт-Галлен. Это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских и швейцарских студентов.

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