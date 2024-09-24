Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от иностранных партнеров из швейцарского города Санкт-Галлен. Это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских и швейцарских студентов.

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Передача автобусов прошла во вторник, 24 сентября в Чернигове. На мероприятии присутствовали представители посольства Швейцарии в Украине, представители SECO, Проекта DECIDE и Черниговского городского совета.

Спикерами события в формате офлайн были:

– Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн;

– Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако;

– Менеджер Швейцарско-украинского проекта DECIDE, заместитель председателя ОО DOCCU Валентина Полторак.

Феликс Бауман лично передал ключи от автобусов и.о. мэра Чернигова Александру Ломако.

Автобусы усилят общественную сеть транспорта, отметил и.о. мэра Александр Ломака.

"Одиннадцать автобусов, которые мы сегодня получаем, будут работать на усиление трех троллейбусных маршрутов – это 3, 10 и 11. Их будет использовать наше троллейбусное управление по такому же тарифу как троллейбусы. Это будет очень удобно жителям города", – сказал Александр. Ломако.

Инициаторами передачи Чернигова автобусов стали студенты швейцарского города Санкт-Галлен. Они увидели репортажи о разрушениях, нанесенных городу российскими оккупантами, и пришли к своей мэрии с просьбой помочь Украине. Позже к процессу подключились международные организации и посольство.