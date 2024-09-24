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Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
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Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от иностранных партнеров из швейцарского города Санкт-Галлен. Это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских и швейцарских студентов.

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Передача автобусов прошла во вторник, 24 сентября в Чернигове. На мероприятии присутствовали представители посольства Швейцарии в Украине, представители SECO, Проекта DECIDE и Черниговского городского совета.

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Спикерами события в формате офлайн были:

– Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн;

– Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако;

– Менеджер Швейцарско-украинского проекта DECIDE, заместитель председателя ОО DOCCU Валентина Полторак.

Феликс Бауман лично передал ключи от автобусов и.о. мэра Чернигова Александру Ломако.

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Автобусы усилят общественную сеть транспорта, отметил и.о. мэра Александр Ломака.

"Одиннадцать автобусов, которые мы сегодня получаем, будут работать на усиление трех троллейбусных маршрутов – это 3, 10 и 11. Их будет использовать наше троллейбусное управление по такому же тарифу как троллейбусы. Это будет очень удобно жителям города", – сказал Александр. Ломако.

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео
Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео

Инициаторами передачи Чернигова автобусов стали студенты швейцарского города Санкт-Галлен. Они увидели репортажи о разрушениях, нанесенных городу российскими оккупантами, и пришли к своей мэрии с просьбой помочь Украине. Позже к процессу подключились международные организации и посольство.

Чернигов получил в подарок 11 автобусов от города Санкт-Галлен: инициаторами передачи стали швейцарские студенты. Фото и видео