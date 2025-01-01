В Чернигове мужчина публично поддержал российскую агрессию во время минуты молчания по погибшим Героям: что ему грозит

В Чернигове 41-летний мужчина публично поддержал российскую агрессию во время минуты молчания по погибшим украинским военнослужащим. Проезжая на самокате мимо стелы погибшим Героям, фигурант выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора, после чего скрылся.

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Через некоторое время сторонника "русского мира" задержали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Инцидент произошел 1 января в 9:00 утра возле мемориальной стелы погибшим Героям. Там происходило традиционное чествование памяти павших защитников минутой молчания с участием местных властей, военных и полицейских. В это время на самокате проезжал мужчина, выкрикнувший слова в поддержку России и нецензурные высказывания в сторону присутствующих.

Полицейские Черниговского районного управления полиции совместно с патрульными полицейскими оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 41-летний местный житель.

По этому факту следователи полиции расследуют уголовное производство по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Задержанному грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Напомним, в Харькове поймали двух мужчин, которые по поручению российского куратора поджигали машины воинов Сил обороны Украины. Обязательным условием сотрудника российских спецслужб была карта "джокера" – ее нужно было оставить на месте преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудник охранной фирмы, который "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны Украины в Херсонской области, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в государственной измене.

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