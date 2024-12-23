'Сливал' ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

Сотрудник охранной фирмы, который "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны Украины в Херсонской области, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в государственной измене.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности и Офисе генерального прокурора Украины. Приговор фигуранта был оглашен по доказательной базе СБУ.

По данным следствия, житель Херсонщины пытался развернуть шпионскую деятельность за украинскими защитниками на правобережье Днепра.

Летом 2023 года СБУ задержала его "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на деоккупированной территории.

Работник местной охранной фирмы попал в поле зрения врага еще в начале 2000-х годов, когда работал таксистом в Москве.

После полномасштабного вторжения РФ на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ и предложил сотрудничество в интересах Кремля.

Агенту было поручено собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору – оперативному сотруднику оккупационного "УФСБ РФ по Республике Крым" через Telegram.

Больше всего кафиров интересовали возможные огневые позиции РСЗО и ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины, в том числе западных гаубиц М777.

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их врагу, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании материалов, собранных следователями СБУ, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.