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"Сливал" ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

Анна Паскевич
Расследования
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'Сливал' ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

Сотрудник охранной фирмы, который "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны Украины в Херсонской области, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в государственной измене.

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Об этом сообщили в Службе безопасности и Офисе генерального прокурора Украины. Приговор фигуранта был оглашен по доказательной базе СБУ.

"Сливал" ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

По данным следствия, житель Херсонщины пытался развернуть шпионскую деятельность за украинскими защитниками на правобережье Днепра.

Летом 2023 года СБУ задержала его "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на деоккупированной территории.

"Сливал" ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

Работник местной охранной фирмы попал в поле зрения врага еще в начале 2000-х годов, когда работал таксистом в Москве.

После полномасштабного вторжения РФ на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ и предложил сотрудничество в интересах Кремля.

Агенту было поручено собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору – оперативному сотруднику оккупационного "УФСБ РФ по Республике Крым" через Telegram.

"Сливал" ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

Больше всего кафиров интересовали возможные огневые позиции РСЗО и ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины, в том числе западных гаубиц М777.

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их врагу, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.

"Сливал" ФСБ локации Сил обороны на Херсонщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения. Фото

На основании материалов, собранных следователями СБУ, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.