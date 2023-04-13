В Чернигове и области ослабили требования комендантского часа: верующим разрешили провести Пасхальную ночь в храмах

В Чернигове и Черниговской области ослабили требования комендантского часа. Пасхальную ночь верующим разрешили провести в храмах.

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Для этого жители должны придти на службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до его окончания. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, в воскресенье, 16 апреля, Пасху по восточному обряду в области будут отмечать более 700 религиозных общин. Несмотря на войну и военное положение, некоторые приходы планируют ночную службу.

В таких храмах будет организовано патрулирование, а правоохранители обеспечат оперативное реагирование на возможные провокации. В связи с этим, верующим о планах своего храма лучше поинтересоваться раньше времени.

"Праздничные службы обязательно должны проходить, учитывая требования безопасности во время воздушной тревоги, а также ввиду рамок комендантского часа – с 00:00 до 04:00. Относительно последнего: если приход принял решение ночной службы, то в указанный промежуток времени верующие должны находиться только в храме", – отметил Чаус.

Стоит отметить, что в Киеве верующие, которые придут на Пасхальную службу к началу комендантского часа, также могут оставаться в храме на всю ночь до ее завершения. Находиться на улице с 0.00 до 5.00 строго запрещено.

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