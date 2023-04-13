В Пасхальную ночь в Киеве верующие смогут находиться в храмах во время службы, но есть условия

В Киеве верующие, которые придут на Пасхальную службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь до ее завершения. Находиться на улице с 0:00 до 5:00 строго запрещено.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщили в пресс-службе КМВА. Город продолжает жить в условиях военного положения.

"Важное уточнение по поводу богослужений во время комендантского часа! Она не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до его завершения", – рассказал Попко.

Он напомнил, что по предварительному графику храмы и соборы Киева будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля. В субботу вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00. А в воскресенье запланированы утренние молебны в период с 5:00 до 18:00. Комендантский час продлится как обычно с 0:00 до 05:00.

"По завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину. Покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – запрещено! расположение ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты", – резюмировал Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в здании Верховной Рады Украины открылась выставка спасенных писанок. Коллекция, которая размещалась в разрушенном оккупантами "Добропарке" в Киевской области, расположена во внутреннем дворике парламента.

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