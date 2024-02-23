В Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и 'списал' все на религию: какое решение принял суд

В черкасском Екатеринополе осудили жителя поселка Ерки, который не пошел служить из-за вероисповедания. Районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

Как сообщают местные массмедиа, медицинская комиссия признала мужчину годным к службе в армии. В октябре прошлого года ему вручили повестку, чтобы отправить на прохождение службы. Однако военнообязанный на место сбора не явился.

На судебном заседании обвиняемый раскаялся. Он объяснил, что поступил так, потому что не может применять оружие по религиозным убеждениям. Однако Екатеринопольский районный суд признал мужчину виновным.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Судьи, учитывая обстоятельства, смягчили приговор одним годом испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Черкасской области осудили мужчину, который уклонялся от мобилизации из-за необходимости ухаживать за онкобольной матерью. Осужденный вину признал и раскаялся.

Ранее в Черновицкой области испытательный срок получил мужчина, после того, как почти полтора года уклонялся от мобилизации. Он прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку, однако не явился в военкомат. На суде житель Буковины сообщил, что считает себя "ограниченно годным".

Также сообщалось, что на Волыни отец троих детей уклонился от мобилизации и получил приговор.