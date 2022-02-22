В Черкасской области 'Большая стройка' открыла бассейн, сооружение которого 5 лет было заморожено

В городе Золотоноша Черкасской области по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" открыт бассейн, который до этого более пяти лет был заморожен. Бывший долгострой теперь стал современным инклюзивным бассейном, сообщила Черкасская областная государственная администрация.

"Теперь, благодаря программе президента "Большая стройка", это современная спортивная локация, – отметил глава ОГА Александр Скичко. – Мы завершили историю еще одного долгостроя области. Бассейн в Золотоноше уже принимает посетителей, и это действительно особенное событие для жителей громады. До сих пор на Левобережье был только один бассейн в Чернобае. Мы делаем спорт более доступным".

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Сейчас в бассейне занимаются ученики местной детско-юношеской спортивной школы. В перспективе – он откроет двери для всех желающих.

Бассейн, подчеркивают в администрации, предназначен в том числе для реабилитации людей с особенными потребностями. "Мы построили бассейн, соблюдая требования инклюзии и безбарьерности", – подчеркнул Александр Скичко.

Расположен объект на территории местной гимназии имени Скляренко.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил о том, что в рамках программы на 2022 год запланировано возведение 20 бассейнов, 94 стадионов, 47 спортивных комплексов, двух дворцов спорта, реконструкцию 25 спортивных интернатов, открытие 30 урбан- парков в 30 городах и т.д.