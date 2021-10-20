В Черкассах по программе Зеленского реконструируют кардиоцентр и построят Центр экстренной помощи

Местные власти Черкасской области подготовила перечень инфраструктурных проектов на следующий год, которые будут воплощены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Среди приоритетов – реконструкция областного кардиоцентра и строительство нового Центра экстренной медицинской помощи.

Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"В приоритетах – то, на чем акцентировал Президент – дороги, школы, детсады, медицинские учреждения. Скажем, есть проект реконструкции Черкасского кардиоцентра. Он расположен в здании старой школы, а им есть куда расширяться. А еще – хотим построить новое помещение для Центра экстренной медицинской помощи. Кстати, в этом году почти полностью обновили автопарк "скорых" области", – отметил глава области.

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Он также отметил необходимость завершить школу олимпийского резерва, строительство которой начали еще в 2018 году.

Скичко напомнил, что в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" завершили сооружение дома культуры в Каневе – Шевченковского центра.

"Для меня он стал символом того, что завершается эра недостроев. Теперь все доводим до конца и делаем комплексно: например, построили дом культуры, а рядом - сквер и отремонтированная дорога", – подчеркнул глава ОГА.

Он считает, что в Украине есть действенная вертикаль власти, и это позволяет достигать результатов, в том числе по инфраструктурным проектам.

"Есть четкое видение, понимание и механизмы для реализации задач, а поэтому и результаты работы. Для вопросов развития эффективной площадкой стал Конгресс местных и региональных властей: фактически это инструмент для взаимодействия центральных органов власти и местных громад, который помогает в решении насущных проблем регионов", – сказал Скичко.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".