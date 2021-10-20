В Черкассах по программе Зеленского реконструируют кардиоцентр и построят Центр экстренной помощи

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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В Черкасской области подготовили перечень инфраструктурных проектов на следующий год для программы 'Большая стройка'

Местные власти Черкасской области подготовила перечень инфраструктурных проектов на следующий год, которые будут воплощены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Среди приоритетов – реконструкция областного кардиоцентра и строительство нового Центра экстренной медицинской помощи.

Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"В приоритетах – то, на чем акцентировал Президент – дороги, школы, детсады, медицинские учреждения. Скажем, есть проект реконструкции Черкасского кардиоцентра. Он расположен в здании старой школы, а им есть куда расширяться. А еще – хотим построить новое помещение для Центра экстренной медицинской помощи. Кстати, в этом году почти полностью обновили автопарк "скорых" области", – отметил глава области.

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Он также отметил необходимость завершить школу олимпийского резерва, строительство которой начали еще в 2018 году.

Скичко напомнил, что в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" завершили сооружение дома культуры в Каневе – Шевченковского центра.

"Для меня он стал символом того, что завершается эра недостроев. Теперь все доводим до конца и делаем комплексно: например, построили дом культуры, а рядом - сквер и отремонтированная дорога", – подчеркнул глава ОГА.

Он считает, что в Украине есть действенная вертикаль власти, и это позволяет достигать результатов, в том числе по инфраструктурным проектам.

"Есть четкое видение, понимание и механизмы для реализации задач, а поэтому и результаты работы. Для вопросов развития эффективной площадкой стал Конгресс местных и региональных властей: фактически это инструмент для взаимодействия центральных органов власти и местных громад, который помогает в решении насущных проблем регионов", – сказал Скичко.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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