В Черкассах осудили женщину, которая в Viber сообщала о местах выдачи повесток: как наказали

В Черкассах женщину осудили за распространение информации о деятельности Территориального центра комплектования (ТЦК). Она через Viber-группу сообщала, где именно производится вручение повесток.

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Суд признал ее виновной и назначил пять лет лишения свободы, но наказание заменил на один год условного срока. Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда.

Женщина, родом из Умани и имеющая несовершеннолетнего сына, работала торговым представителем. В марте 2024 года она создала группу в Viber, где регулярно информировала других пользователей о местонахождении работников ТЦК в Черкасской области.

В своих сообщениях она использовала условные названия, например:

"У Силко на переезде гроза";

"Жд гроза";

"Электрон лают повестки";

"Мещанка автобазар цветет", "Хмара из мищаны в сторону атб тищика";

"Черкассы круг есть все";

"НУ Укрпочта на полицейские+ТЦК кошмарят парня";

"Славутич на остановке Пишут";

"Шайба дождь", "Шайба на круге синие и зеленые";

"Мрев град";

"Круг саги штормит", "Сага базарок стоят";

"Уманское пивко набрало разных цветов проводят раздачу";

"14 школа пеший";

"По досам по дворам катается серая 99 баклажанов с огурцами" и тому подобное.

Суд квалифицировал действия женщины по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Обвиняемая заключила соглашение с прокурором о признании виновности. Ей назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако, согласно статье 75 УКУ, этот срок заменили на один год условного заключения.

По материалам дела, из-за его сообщения военнообязанные могли избегать мест вручения повесток. В результате этого работники ТЦК смогли оповестить гораздо меньше граждан, чем планировалось.

Судебное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Пока нет информации, подали ли женщина или ее защитники соответствующую жалобу.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области 42-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине. Он проигнорировал "боевую" повестку от Терцентра комплектования.

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