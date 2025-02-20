В Черкассах осудили женщину, которая в Viber сообщала о местах выдачи повесток: как наказали
В Черкассах женщину осудили за распространение информации о деятельности Территориального центра комплектования (ТЦК). Она через Viber-группу сообщала, где именно производится вручение повесток.
Суд признал ее виновной и назначил пять лет лишения свободы, но наказание заменил на один год условного срока. Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда.
Женщина, родом из Умани и имеющая несовершеннолетнего сына, работала торговым представителем. В марте 2024 года она создала группу в Viber, где регулярно информировала других пользователей о местонахождении работников ТЦК в Черкасской области.
В своих сообщениях она использовала условные названия, например:
- "У Силко на переезде гроза";
- "Жд гроза";
- "Электрон лают повестки";
- "Мещанка автобазар цветет", "Хмара из мищаны в сторону атб тищика";
- "Черкассы круг есть все";
- "НУ Укрпочта на полицейские+ТЦК кошмарят парня";
- "Славутич на остановке Пишут";
- "Шайба дождь", "Шайба на круге синие и зеленые";
- "Мрев град";
- "Круг саги штормит", "Сага базарок стоят";
- "Уманское пивко набрало разных цветов проводят раздачу";
- "14 школа пеший";
- "По досам по дворам катается серая 99 баклажанов с огурцами" и тому подобное.
Суд квалифицировал действия женщины по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Обвиняемая заключила соглашение с прокурором о признании виновности. Ей назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако, согласно статье 75 УКУ, этот срок заменили на один год условного заключения.
По материалам дела, из-за его сообщения военнообязанные могли избегать мест вручения повесток. В результате этого работники ТЦК смогли оповестить гораздо меньше граждан, чем планировалось.
Судебное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Пока нет информации, подали ли женщина или ее защитники соответствующую жалобу.
Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области 42-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине. Он проигнорировал "боевую" повестку от Терцентра комплектования.
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