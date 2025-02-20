На Львовщине мужчина получил повестку и не явился в ТЦК: стало известно, как его наказали

Во Львовской области 42-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине. Он проигнорировал "боевую" повестку от Терцентра комплектования.

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Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры. Ситуация началась в Стрыйском районе полтора года назад и только сейчас был озвучен приговор.

В частности, в августе 2023 года военнообязанный был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии.

Тогда мужчина под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Однако в указанную дату он не явился в центр без уважительных причин. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по этому делу осуществляли следователи Стрыйского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

При публичном обвинении Стрыйской окружной прокуратуры мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Этот приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения в Украине игнорирование мобилизационного законодательства предусматривает для военнообязанных уголовную ответственность. В частности, уклониста могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

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