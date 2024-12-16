В Черкассах Фонд Рината Ахметова устроил новогодний праздник для детей из Мариуполя

Ценить каждый момент жизни – один из уроков войны. Именно поэтому Новогодняя акция Фонда Рината Ахметова продолжается даже в самые сложные времена. На днях положительные эмоции получили переселенцы в Черкассах. Праздник для них состоялся в местном центре поддержки Ямариуполь.

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"Здесь классно, спасибо огромное за такую возможность. Мои ребята где-то в зале, радуются пузырькам. Сейчас детям очень не хватает живого контакта со сверстниками", – рассказывает Анна, мама двух мальчиков.

Новогодняя акция – часть масштабной программы Ринат Ахметов – Детям – проходит уже 24 года подряд. Аналогичные мероприятия разворачиваются по всей Украине: в детских домах семейного типа, в интернатах, гуманитарных хабах для переселенцев Ямариуполь и т.д.

"Мне понравилось. Я получила подарок от эльфа. Его можно одеть, как рюкзачок. В новом году я хочу много конфет", – говорит 5-летняя Кира.

А для ее сверстника Дмитрия самым ярким впечатлением стало "стоять в мыльном пузыре и ловить гигантские шары". О своей мечте он не захотел рассказывать – это секрет.

Слова же, звучащие от многих детей – просты: "а когда праздник будет снова"?

"Все инициативы программы имеют одну цель: помочь каждому ребенку почувствовать, что он уникальный, что его поддерживают, и что его завтра будет счастливым", – подчеркнула Алина Климчик, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 миллионов детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.