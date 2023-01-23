В Британии вышла книга 'Эффект Зеленского', в которой ученые исследовали украинскую идентичность и развитие общественной нации

В Британии вышла книга "Эффект Зеленского". В ней ученые, доктора политических наук Ольга Онух и Генри Гейл исследовали украинскую идентичность и развитие общественной нации.

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Как сообщает "УП.Жизнь", восхождение украинского гаранта на мировую политическую сцену и невероятное сопротивление нашего народа российской агрессии стали предметом исследования в англоязычном научном мире. Исследователи работали над книгой в течение трех лет.

Они проанализировали диссидентские движения, истории украинских революций, выступления президента, скетчи "95 Квартала", сериал "Слуга народа" и провели социологические опросы граждан нашей страны.

"Эта книга о том, что мы решили назвать "эффект Зеленского": об украинской общественной нации и из которой, собственно, вышел этот Зеленский. Что это нация, где граждане привлечены к общественному долгу, к общественной активности. И не только с 91 года, но и тоже со времен диссидентов и раньше. И собственно такая общественная нация создала, породила Владимира Зеленского и других людей его генерации", – отметила Онух.

По ее словам, книга не только об общественной нации, которая существует в Украине давно, а и о Зеленском как лидере, который смог приобщить к этой нации людей, еще до 2019 года не видевших себя ее частью. Имеются в виду русскоязычные украинцы восточно-южных регионов.

"Мы спрашивали у рядовых украинцев, как они присоединились к обороне Украины. И там были варианты ответов на выбор: участие в ВСУ, волонтерство, пожертвования. И был пункт "Укажите свой вариант". Обычно этой опцией пользуются немногие люди – все выбирают из предложенных готовых вариантов. Но в 22 году сотни людей нам дописали этот пункт, уточнили, как именно они присоединились к обороне своего государства. И там были такие прекрасные вещи, о которых мы упомянули в книге. Например, человек в какой-то деревне в центральной Украине написал, что он приготовил сытный украинский суп и отнес в ВСУ, чтобы ребятам было что есть. Другой кто-то ответил что они доели молодых коз, которые дают более питательное молоко, чтобы унести это в лес украинским солдатам", – добавила автор.

На английском языке книга вышла в конце прошлого года, в этом году ожидается ее перевод на украинский. После этого авторы хотят, чтобы их работу перевели на испанский.

"Почему на испанском? Потому что я, кроме Украины, исследую и протестные движения Латинской Америки и могу с уверенностью сказать, что на всей ее огромной территории люди не понимают украинцев, люди не понимают государственность Украины. И мне кажется очень важным, чтобы они поняли Украину, украинцев, и как они, украинцы, боролись столько лет. Мы также думаем о польском, французском и немецком языках и наше издательство уже занимается этим", – рассказала Онух.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издательство TidalWave Comics выпустило глянцевый комикс о президенте Украины под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский". В нем в виде графического романа представлена история жизни руководителя нашей страны – от комика до лидера военного времени.

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