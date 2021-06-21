В Британии кот вернулся домой через сутки после "кремации". Фото

В Британии семья испытала шок, когда их домашний кот, которого, как они считали, кремировали, вернулся домой живым и здоровым. Оказалось, что на кремацию было отправлено тело другого животного.

Как пишет BBC, 16-летний полосатый кот Фрэнки пропал без вести из своего дома в Уоррингтоне, графство Чешир, 19 мая. Через несколько дней поисков хозяйка кота, миссис Рэйчел Фицсаймонс, увидела похожую на Френки мертвую кошку на шоссе недалеко от ее дома.

Найденное тело животного кремировали, а прах привезли домой в ящике. "Потом он вернулся, хилый и голодный, но живой. Итак, мы кремировали чужую кошку", – рассказала миссис Фитцсаймонс.

Видео дня

"Это чудо. Мы думали, что он умер", – сказал семилетний сын миссис Фитцсаймонс Реми.

Читайте также в OBOZREVATEL: