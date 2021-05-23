10 самых маленьких собак в мире, которых так и хочется обнять
Собаки карликовых пород популярны благодаря привлекательному внешнему виду и доброжелательному характеру. Маленьких воспитанников выбирают, потому что они являются прекрасными компаньонами для путешествий и отдыха.
Все люди делятся на два типа: те, кто любит кошек и те, кто предпочитает заводить собак. Однако, эти крошечные песики настолько милые, что пленят сердце каждого. OBOZREVATEL собрал самых маленьких собачек в мире, которых вы точно захотите потискать.
Маленький комочек шерсти чихуахуа по размеру меньше, чем телефон.
Померанский шпиц – очень сладкий песик. У него настолько мягкая шерсть, что его не хочется выпускать из рук.
Йоркширские терьеры – игривые и дружелюбные собаки. Эта порода настолько маленькая, что животных можно носить в кармане.
Брюссельские грифоны очень игривые и в то же время послушны.
Папильон – милая порода собак, они очень любят играть с детьми.
Аффен-пинчер является королевской породой. Несмотря на суровое выражение мордочки – это очень милые и дружелюбные собаки.
Той-фокстерьер – маленькая порода собак высотой 22-25 сантиметров.
Ши-тсу – одна из самых дорогих пород собак.
Японские хины являются лучшими компаньонами.
Белая болонка преданная порода, которая любит только своих хозяев.
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