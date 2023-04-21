В боях за Украину погиб защитник из Полтавы Юрий Боженко, который одним из первых встал на защиту Бахмута. Фото
За спокойствие и независимое государство отдал свою жизнь еще один защитник Украины. На войне погиб военный сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко.
Герой одним из первых встал на защиту Бахмута. Об этом сообщили в соцсетях.
Старший сержант Юрий Боженко был бойцом сводной роты охраны Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые длительное время выполняли боевые задания на передовой в районе Бахмута.
Друзья и знакомые вспоминают Юрия как сильного, мужественного, честного и патриотического гражданина. Обстоятельства гибели Героя Украины неизвестны.
Напомним, 25 января на фронте погиб другой Роман Бабич – известный военный медик, Народный герой Украины. В тот день он проводил операцию раненого бойца, а уже поздно вечером стало известно о его гибели.
В Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту родной страны. 36-летний Вадим Закалистов был родом из поселка Новая Водолага Харьковской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, война РФ против Украины унесла жизни выпускника КИМУ Василия Матийчука. В настоящее время друзья защитника просят подписать петицию о присвоении ему звания Героя Украины.
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