Спасал раненых в самом пекле: что известно о погибшем на Донбассе медике Романе Бабиче

На фронте погиб известный военный медик, Народный герой Украины Роман Бабич ("Диск"). Человек, который прошел Донецкий аэропорт, Иловайск, Пески, Авдеевку. Всюду он спасал раненых бойцов, многие из них обязаны жизнью этому человеку.

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Еще 25 января он проводил операцию раненому бойцу, а уже поздно вечером стало известно о его гибели.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Первый раз служил в АТО

Еще в 2014 году, сразу после начала войны, Роман Бабич отправился в военкомат, хотел идти добровольцем на фронт, поскольку знал, что медики там нужны. Он окончил медицинский университет, правда, последние лет девять работал в сфере страхования. Медиком он был только в студенческие годы, когда подрабатывал на станции скорой помощи.

Но в тот раз его на фронт не взяли, а уже в сентябре 2014 года призвали в армию как офицера медицинской службы. Он попал в 93-ю ОМБр. Сам Бабич вспоминал, что перед отправкой на фронт ему удалось пройти у знакомого волонтера краткий курс тактической медицины.

Также ему выдали жгуты, обезболивающие, бинты – и со всем этим он отправился на фронт. Уже позже у медиков появились аптечки, медицинские рюкзаки, которые помогали оказывать первую помощь солдатам.

Ребят спасали в пекле

Боевому медику пришлось побывать в самых горячих точках АТО. Практически каждый день он эвакуировал раненых из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песок, Водяного, шахты "Бутовка".

Вот как вспоминал о том, как медик Роман Бабич работал на передовой, его побратим Игорь Гофман:

"Рома "Диск" – наш главный медик. Он и его товарищи каждый день находились с нами на линии огня. Выезжали под обстрелами к раненым, и под теми же обстрелами, теряя людей и сами получая ранения, оказывали им помощь.

Помню, привез своего убитого, положил возле дачного домика, в котором располагались медики и Рома. Была ночь. Ребята подвезли еще одного грузина, тоже убитого. В домике и под ним – куча раненых. "Диск" летает, как пчела, пытаясь разобраться и спасти самых тяжелых.

Я уехал на взлетно-посадочную полосу забирать второго убитого. Привез – а там уже никого, все медики уехали вывозить раненых.

Пришел утром узнать о своем и спросить о вывозе контуженых – а домика уже нет. Снесло взрывом… Даже фундамент сдуло. Мой парень лежит на носилках, рядом во дворе – яма, накрытая брезентом, к ней – очередь раненых.

"Где Рома?" Рома, весь окровавленный, из ямы высовывается и говорит: "Все, машины уничтожены, вывозить не на чем, у последней оторвало взрывом колесо, никто никуда не поедет, здесь очередь. Бросай список, кто у тебя побитый, я потом разберусь".

Их в домике в тот момент не оказалось, потому что они ездили за тяжелораненым. Вокруг САУ, "Грады" крыли, мы бежали оттуда перебежками, считая метры. Медики остались там в пекле латать ребят".

Сам Роман Бабич считал день 13 января 2015 года своим вторым днем рождения: "Мы экипажем, который остался на весь батальон, ехали на эвакуацию наших десантников в ДАП, попали под обстрел вражеских "Градов", и только чудом остались невредимы. В тот день кусок асфальта, который подняло взрывом снаряда, разбил лобовое стекло в машине с моей стороны. Осколок раскололся о мою каску. Мы не остановились, доехали до места встречи с МТЛБ, оперативно оказали медицинскую помощь и доставили ребят в ближайшую больницу", – рассказывал он.

В 2014-15 годах лейтенант Бабич и его подчиненные спасли жизни, вывезли с поле боя и доставили в больницы около 600 бойцов. За это он и получил звание Народного героя Украины.

Учил всех оказывать первую помощь

"Рома был искренним, добрым, ответственным, надежным. Он – один из тех, кто с 2014 года начинал создавать украинский такмед. После демобилизации постоянно проводил обучение бойцов и медиков, гражданских, относился к этому очень ответственно", – вспоминает о нем его товарищ Юрий Тарасюк.

В сентябре 2015 года Бабич демобилизовался. Вернулся на прежнее место работы в страховую компанию. Но сидеть сложа руки в тылу он не мог. Организовал тренинговый центр, в котором обучал военных и гражданских первичной медицинской помощи.

Сначала он проводил курсы у себя на работе, затем стал обучать всех желающих – военных, взрослых, детей. Он делился знаниями, пытался донести их до как можно большего количества людей.

Глава Всеукраинского объединения "Патриот" Анна Майборода, которая дружила с Романом, вспоминает, что познакомились они осенью 2014 года, когда она привезла к ним в 93-ю бригаду гуманитарную помощь.

"Я тогда доставила им аптечки и медицинские рюкзаки, познакомилась з невероятно позитивным начмедом – это был Рома. На фоне хаоса войны я увидела просто удивительно упорядоченный пункт стабилизации раненых. На стенах даже висели детские рисунки. Когда Роман разбирал аптечки, рюкзаки, он расчувствовался. От того, что если бы эти вещи были у них раньше, то они позволили бы спасти много жизней. Ведь он на самом деле спас очень много людей, в том числе и Дмитрия Яроша.

Потом мы с ним ездили учиться в Эстонию, проходили там тренинг в течение 10 дней. И тогда я во второй раз увидела расчувствовавшегося Рому. И это при том, что Роман всегда был позитивным человеком. Просто те знания, которые мы там получили, – если бы мы владели ими осенью 2014 года, возможно, они помогли бы спасти больше людей", – говорит Майборода.

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, Роман Бабич собрал вещи и отправился в свою родную 93-ю бригаду, потому что прекрасно знал, что нужен там, на поле боя. "Правда, на этот раз он уже был не начмедом, а служил в медицинской роте. Смерть Ромы – ужасная потеря и несправедливость. Он спас 600 жизней, научил сотни и тысячи людей. Мог еще оказывать помощь и делиться знаниями со многими людьми. Он был Настоящим!" – добавляет Майборода.

Еще днем 25 января он спасал раненых бойцов в стабилизационном центре. Одно из последних его фото опубликовала пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова.

"В тот день я приехала к нашим медикам просто поздороваться и обняться. Привезли раненых, и Роман вместе с коллегами спасали жизни. Я называю это таинством спасения, потому что действия наших медиков, в том числе хирургов, всегда поражают воображение. Дождавшись, когда освободится Роман, подошла к нему в коридоре, мы раньше с ним никогда не общались. Я проходила у него однодневный тренинг по тактической медицине, когда еще была в "Карпатской Сечи". Роман сказал, что помнит меня и следит за мной в соцсетях", – написала о последней встрече с медиком Ирина.

А в ночь с 25 января Роман Бабич погиб. У него осталась семья: жена и двое детей. Помочь им можно, перечислив деньги на карточку супруги 5168 7453 0171 3076.