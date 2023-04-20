Не сомневаясь стал на защиту Украины: в Бахмуте погиб отец троих детей. Фото

Бахмут Донецкой области остается страшной крепостью, где не только массово ликвидируют оккупантов из России, но и гибнут лучшие сыны Украины. За свободу родной страны отдал свою жизнь 36-летний житель поселка Новая Водолага Харьковской области Вадим Закалистов.

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Он немедленно отозвался на призыв защищать свою землю в качестве водителя зенитного артиллерийского отделения зенитного ракетно-артиллерийского взвода ВСУ. Трагическую новость сообщил глава поселкового совета Александр Есин.

"Вадим учился в Нововодолажской школе-интернате и там встретил любовь всей жизни. Женившись в совсем еще юном возрасте, вместе с женой создали крепкую семью, воспитывали трех детей в согласии и любви", – сказано в сообщении.

Мужчину впереди ждали много часов счастья, радости и полноценной жизни. Но вероломный захватчик отнял надежду на будущее, лишил такого шанса его, его супругу, а детей оставил без отца.

Вечная слава, память и честь героям, которые защищали Украину!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 апреля в бою против российских захватчиков пал снайпер Государственной пограничной службы Николай Ткачук. Уроженец Тернопольщины погиб в районе Бахмута менее чем за две недели до своего 52-го дня рождения.

На этом же направлении Украина потеряла своего сына, активиста проекта "Будуємо Україну Разом" Михаила Алексеенко. С начала полномасштабной войны он отправился защищать страну от врага, воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

А на Волыни простились с защитником Украины Владимиром Сохацким, погибшим в боях с врагом на Харьковщине в феврале 2023-го. В прошлом году, когда агрессор вторгся на украинскую землю, мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.