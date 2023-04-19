На фронте погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук: друзья просят подписать петицию о присвоении звания Героя Украины. Фото

Война РФ против Украины унесла жизни еще одного Героя. На передовой погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук.

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Об этом в Facebook сообщила одногруппница Василия Мария Придьма. Воина не стало 8 апреля этого года, он погиб из-за снаряда, который оккупанты сбросили с дрона. Его смерть была мгновенной, дома военного не дождалась невеста.

Василий Матийчук пошел на войну добровольцем, встав на защиту Родины почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год он провел в боях с врагом на Запорожье.

"Он был глазами своих побратимов, благодаря его вниманию и смелости сохранены десятки жизней наших защитников. Никогда не отсиживался за чьей-то спиной. Всегда шел первым напролом. Побратимы говорят, что потеряли лучшего бойца", – пишет Придьма.

Друзья воина создали петицию о присвоении Василию звания Героя Украины посмертно. Подписать обращение можно по ссылке. Всего необходимо собрать 25 тысяч подписей, чтобы петицию рассмотрел президент Украины.

"Я его помню веселым и искренним, простым парнем", – добавила одногруппница павшего Героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб военный из Ивано-Франковска Олег Койляк с позывным "Беретом". Он встал на защиту Украины после аннексии Крыма.

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