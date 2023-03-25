В боях за Украину погиб заместитель командира танкового батальона из Тернопольщины. Фото Героя

В боях с российскими оккупационными войсками погиб 29-летний майор Дмитрий Чечик из Тернопольской области. Он получил ранение не совместимое с жизнью во время выполнения боевого задания 24 марта.

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Боец служил на должности заместителя командира танкового батальона. Об этом в Facebook сообщил городской голова Шумска Вадим Боярский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Чечик, 1994 года рождения, был уроженцем села Ходаки Шумской громады Тернопольской области. В звании майора он защищал страну от российских оккупантов на должности заместителя командира танкового батальона.

Дмитрий был призван Каменец-Подольским военным комиссариатом Хмельницкой области и зачислен в списки личного состава воинской части еще с 2018 года.

Погибший Героя был заботливым сыном, внуком и братом, надежным и справедливым побратимом. Также Дмитрий искренне любил Украину и боролся за нее до последнего вздоха.

"Невыразимая боль охватывает сердце… Погиб молодой, полон сил и мечтаний о будущем патриот, не задумываясь, выбрал военную профессию для защиты родной земли! Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего… Вечная Память и честь Герою", – написал городской голова.

Напомним, в боях за независимость Украины погиб военный из Днепропетровской области Олег Остапук. Жизнь воина оборвалась 17 марта в бою с российскими оккупантами на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком простились с братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко, которые отдали свою жизнь за независимость Украины. Герои погибли в первый день полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вернула тела 83 своих защитников, погибших после полномасштабного вторжения России. Некоторое время они находились на временно захваченных оккупантами территориях.

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