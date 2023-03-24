Отца домой не дождались две дочери: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

В боях за независимость Украины погиб военный из Днепропетровской области Олег Остапук. Жизнь воина оборвалась 17 марта в бою с российскими оккупантами на Харьковском направлении.

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Защитнику было 39 лет. О потере сообщил начальник Каменской районной военной администрации Олег Гапич (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что воин защищал на фронте родную землю почти год. В марте 2022-го Олега призвали в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности наводчика одной из воинских частей.

"17 марта 2023 года в боях за независимость Украины в Харьковской области погиб солдат ВСУ Остапук Олег Викторович, 1984 г. р." – сообщили в РВА.

Накануне, 23 марта, родные и знакомые простились с погибшим воином на Аллее Славы в городе Пятихатки Каменского района.

Защитника Олега Остапука похоронили в селе Осыковатое, где он проживал. У Героя остались жена, две дочери, мать и брат.

"Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего дыхания боролся за ее свободу! Искренние соболезнования родным и близким, разделяю вашу боль и склоняю голову в глубокой скорби... Имя каждого украинского воина будет жить в памяти следующих поколений!" – написал Гапич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком простились с братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко, которые отдали свою жизнь за независимость Украины. Герои погибли в первый день полномасштабного вторжения.

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