В боях за Украину погиб 31-летний защитник из Львовской области: его ждали дома маленькие дочь и сын. Фото

В боях за Украину погиб защитник со Львовщины Богдан Наконечный. Его ждали дома маленькие дочь и сын.

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Герою был всего 31 год. Об этом сообщили в Стрыйском городском совете.

Богдан Наконечный родился 1 октября 1991 в Жидачевщине. Учился в Стрыйском ВПУ №34.

Защитник Украины занимал должность гранатометчика десантно-штурмового отделения воинской части. Являлся участником АТО. Призван на службу в декабре прошлого года.

У воина осталась жена и двое маленьких детей, дочь, 5 лет, и сын, 3 года.

Напомним, в бою с российскими оккупантами в Бахмуте 4 апреля погиб херсонец Андрей "Мех" Мехряков. До полномасштабной войны он был диджеем в одном из херсонских клубов, но когда Россия начала вторжение, взял в руки оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В боях с российскими оккупантами в Бахмуте Донецкой области 1 апреля погиб криворожец Константин Скиба. До полномасштабного вторжения в Россию он был активным участником культурно-общественного центра ШELTER+, помогал подросткам из сложных семей.

На Смолянском военном кладбище Житомира 3 апреля простились с азовцем Павлом Спиридоновым, погибшим в боях за Украину на Донетчине год назад. Муж родом из Запорожья отстаивал родную землю с начала боев на востоке, а во время полномасштабной войны защищал Мариуполь.

На востоке Украины также погиб актер театра и кино Антон Прасоленко. Об этом стало известно 30 марта 2023 года. Герой получил серьезное ранение, был доставлен в госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

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