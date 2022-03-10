В боях за Изюм погиб легендарный Яшка Цыганков: боролся с РФ с первых дней войны на Донбассе. Фото

В среду, 9 марта, погиб легендарный украинский боец Яшка Цыганков, который с первых дней войны на Донбассе боролся с российскими фашистами. Он пал в боях за Изюм.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Он знал, что будет война и он не сомневался, что мы победим. И он отдал себя своему народу", – написал Бутусов.

Последний пост Яшки Цыганкова в Facebook был об Изюме. Он просил помочь в обороне города медиков, готовых к работе в условиях уличных боев и снайперов. А также просил волонтеров помочь "гуманитаркой" и едой жителям Изюма. Об этом Цыганков написал за день до смерти.

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"Он точно был не из тех, кто боится арты и авиации... В очередной раз убеждаюсь, что лучшие идут на небо первыми, нам еще нужно добыть в борьбе такую награду... Увидимся вскоре...", написал белорусский оппозиционер и доброволец Ян Мельников.

"Ты погиб защищая родную Украину. Держи небо над нами и почивай с миром. Вечная и светлая тебе память. Уходят от нас лучшие. Вот и ты, друг, пополнил небесное войско", – написала волонтер Юлия Толмачева.

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