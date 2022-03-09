Изюм стал новой Хатынью: оккупанты полностью уничтожили город на Харьковщине

Российские оккупанты практически полностью разрушили город Изюм в Харьковской области. Он превратился в сплошную руину – больше нет ряда админзданий, объектов инфраструктуры магазинов, домов и т.д.

Об этом рассказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в своем Facebook. Он назвал город новой Хатынью, местом боли, отчаяния и слез.

"Центр города – от рынка до 1 школы сплошная руина. Грудья камней, воронки, изуродованные деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках. Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк – как место кровавого побоища. Разрушены мосты. И это в городе, где никогда не базировался ни один военный", – сообщил заместитель мэра.

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Однако он добавил, что главное в этой ситуации – люди.

"Нет еды, элементарного хлеба. Нет воды, света, газа, тепла, не работает связь. Нет возможности централизованно уехать. В больнице роженица, лежащая с младенцами в подвалах. Нет лекарств!" – рассказал Мацокин о критической ситуации в городе.

Со своей стороны, военный корреспондент Андрей Цаплиенко показал карту противостояния российской и украинской стороны в Изюме в начале боевых действий.

Напомним, что Хатынь – это деревня в Беларуси, уничтоженная 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. В соответствии с принципом коллективного наказания 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны немецкой армией и вспомогательным полицейским батальоном за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты постоянно бомбят и обстреливают Изюм в Харьковской области. Враг бьет по жилым кварталам. Украинские защитники стойко обороняют населенный пункт.

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