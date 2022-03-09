Оккупанты сорвали эвакуацию из Изюма: тероборона вывозила людей под обстрелами

Российские оккупанты сорвали запланированную эвакуацию жителей города Изюм в Харьковской области. Людей тероборона вывозила под шквальными обстрелами - сейчас эвакуированные уже в Славянске.

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

"Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня лупили из всего, из чего только возможно, остервенело. Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и мир. Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", - отметил Мацокин.

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Из десятков автобусов, которые выехали в Изюм, чтобы вывезти людей, прорвались туда всего 6, которые смогли вывезти 250 человек. В эвакуации до сих пор нуждаются не менее 5 тысяч человек.

Обстрелы со стороны российских захватчиков не утихали весь день.

Не дали оккупанты возможности также завезти гуманитарную помощь тем жителям Изюма, которые до сих пор остаются в городе. Гуманитарный конвой вез горожанам продукты, воду, теплую одежду и другие самые необходимые вещи.

Ситуация в Изюме остается напряженной.

"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным больше 5000 человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла! Это террор со стороны российского оккупанта против мирного населения Украины!", - отметил глава Харьковской ВЦОА Олег Синегубов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты пытались сорвать эвакуацию на Киевщине, однако первые автобусы с людьми уже в Киеве.

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