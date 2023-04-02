В боях за Украину погиб уже восьмой французский доброволец

В боях за Украину погиб доброволец из Франции, который воевал в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Он стал восьмым гражданином своей страны, павшим в битве с российским агрессором.

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Информацию о гибели Героя подтвердило Министерство иностранных дел Франции в комментарии AFP. При этом имени военного не назвали.

"Мы узнали печальную новость о его смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся на связи", – сказали в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", и напомнили о рекомендации воздержаться от поездок туда.

По данным Le Monde, французский доброволец погиб на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Другой французский доброволец, 29-летний Кевин Давид, погиб в боях под Бахмутом. Ранее воин в рядах ВСУ освобождал Харьковщину.

– В боях под Бахмутом погиб доброволец из Эстонии Иво Юрак. Боец попал под российский артиллерийский обстрел.

– Доброволец из Японии "Харусан" уже почти год в рядах ВСУ борется с российской агрессией. В прошломон входил в клан японской мафии якудзы. Искупление грехов – не единственная причина его приезда: более важно для него уменьшить помочь украинцам защитить свою независимость. Воин посоветовал украинцам никогда и ни за что не падать духом.