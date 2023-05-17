В боях с оккупантами погиб воин со Львовщины: у него осталась новорожденная дочь. Фото

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский защитник со Львовщины Игорь Ванько. Герой принял свой последний бой 8 мая в районе Спорного.

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Об этом сообщили в Яворовском городском совете. Отмечается, что старший солдат Игорь Ванько погиб в результате минометного обстрела врагом украинских позиций.

У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.

Игорь Ванько родился в селе Предворье в Краковецком старостинском округе.

В мирной жизни работал проводником вагонов поезда. Он мечтал стать спасателем в ГСЧС. В 2019 году вступил в ряды НГУ и преданно исполнял возложенную на него обязанность.

"Был очень добрым, ответственным, отважным и мужественным мужчиной", – вспоминают об Игоре в общине.

После начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, потому что хотел, чтобы его дети жили в мирной, свободной и преуспевающей Родине.

"Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и сестрам, всем, кто знал отважного защитника. Поклоняемся к земле за его бессмертный подвиг", – говорится в сообщении Яворовского горсовета.

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