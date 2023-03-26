В боях против России погиб один из основателей разведвзвода 'Бешкетники Сірка' Иван Щеголов. Фото

Украина в российской войне снова потеряла своего бойца. В боях против страны-агрессора погиб один из основателей разведвзвода "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов.

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Об этом побратимы погибшего Героя. Они отметили, что это большая потеря для их семьи (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Один из основателей нашей семьи, самый главный Бешкетник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица!" – сказано в сообщении.

Побратимы добавили, что славный путь "Щегола" начался с 2016 года в добровольческом батальоне ДУК тогда он был под командование Да Винчи – первого добровольца Украины Михаила Коцюбайло.

"В Первой Штурмовой Роте всегда гордился тем, что проходил там службу, подписал контракт в Вооруженных силах Украины и уже тогда он был настоящим Бешкетником! Щегол – воин лучший из лучших. Ты принял нас к себе как в семью, боевой командир, который вел за собой в бой людей, которые, несомненно, последуют за тобой. Какая боль тебя потеряет, для страны это огромная потеря. Вальгалла открыла свои ворота, тебя там встречают отдавая салют. Всегда в сердце! Навеки в строю! Слава Герою! "Щегол" твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно! Твоя семья твои близкие будут всегда помнить тебя с улыбкой и с огнем в глазах!" – добавили побратимы и пообещали отомстить за всех павших.

Пресс-служба 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в прошлом году отметила, что разведчики постоянно должны быть готовыми к бою.

"За восемь лет службы уже сформировался коллектив действительно целеустремленных людей, верящих в Украину и стремящихся освободить ее от оккупантов. Те, кто к нам присоединяются – люди незаурядные, уже с опытом и мотивацией – единомышленники. И у каждого есть наш шеврон, на котором изображены череп и волчья морда, ведь мы верим, что Сирко был характерником и умел перевоплощаться из человека в животное и наоборот и наводить на врага ужас, а мы – последователи великого атамана", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 24 февраля 2022 года для бойцов начался новый этап работы – интенсивной и напряженной, так что военные разведчики Сирко были в постоянном движении.

"Теперь сталкиваемся с врагом буквально в лицо. Бывало, что "выжимали" оккупантов из украинских домов в гражданской одежде. А они неправильно ударение ставили в названии населенного пункта. Вот это их и выдавало. Постоянно ищем подступы к врагам и стараемся наносить им как можно больше потерь. Современная война требует современных средств разведки и беспилотники в этом очень помогают, именно благодаря таким глазам проявляем большинство враждебных целей и уничтожаем в тесном сотрудничестве с другими подразделениями. Каждая наша группа имеет определенную специализацию – кто-то минометом овладел, кто-то ВОГами орудует ювелирно. К сожалению, бывают потери, ведь противник делает выводы и имеет большое преимущество в артиллерии и количестве личного состава, однако простить им Харьков, Мариуполь, Донбасс, гибель собратьев и детей – никогда. Поэтому наша цель – месть", – добавили в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом погиб 27-летний командир разведвзвода Олег Титорчук. Он был родом из Житомирской области.

Также недавно в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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