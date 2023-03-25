Под Бахмутом погиб 27-летний командир разведвзвода Олег Титорчук. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защbтника. Под Бахмутом погиб 27-летний командир разведвзвода Олег Титорчук. Он был родом из Житомирской области.

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Об этом сообщили в Новогуйвинском поселочном совете. Титорчук погиб 24 марта 2023 года. Он был офицером, старшим лейтенантом (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родился Олег 7 июня 1995 года. Учился в Озерненской гимназии, куда был зачислен учеником первого класса в 2001 году. В 2017-м поступил в одно из ведущих учебных заведений в системе военного образования Министерства обороны Украины – Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Искренние соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после учебы Герой продолжил службу в рядах Вооруженных Сил Украины и впоследствии был назначен командиром разведывательного взвода механизированного батальона

"К сожалению, эта проклятая война унесла жизни жителя Озерного, нашего Героя, Олега Титарчука. Вечная светлая память! Слава Украине! Проститься с Олегом можно будет завтра с 10.00, церковь с. Скоморохи", – отметили в группе "Озерне! Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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