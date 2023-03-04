Отец с сыном погибли вместе, защищая Бахмут: ушли воевать в первые дни полномасштабного наступления. Фото

В боях за Бахмут в Донецкой области погибли Олег Хомюк и Никита Хомюк. Отец и сын пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

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Об этом сообщил брат и дядя погибших Юрий Самсон. Он также опубликовал последнее общее фото с героями Украины, которое было сделано в Николаевской области.

"Война сегодня очень больно и коварно ударила по нашей семье. Защищая родную землю от россиян в обороне Бахмута, погибли мой родной брат Олег Хомюк и его сын, мой племянник, Никита Хомюк. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в одно мгновение вместе и погибли", – говорится в сообщении.

Юрий добавил, что они вместе прошли немало военных дорог, но теперь путь его родных пролегает в Ирий.

"Светлая память, милые братец и племянник. Эта грусть навечно", – отметил он, добавив, что о времени и месте последнего прощания сообщит позже.

Напомним, на войне погиб депутат Полтавского областного совета VII созыва 50-летний Виталий Кабачок, защищавший Украину на фронте почти с первых дней вторжения врага. Его жизнь оборвалась в боях с русскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области.

На Хмельнитчине простились с 41-летним военным Сергеем Гончаруком, погибшим у села Клищиевка в Бахмутском районе на Донбассе. Сергей попал под минометный огонь, когда выполнял боевое задание. В родном поселке у него остались мама, отчим и жена, с которой они сыграли свадьбу всего за три месяца до гибели.

На фронте Харьковской области 25 февраля погиб 37-летний украинский защитник Александр Люлька. Герой был родом из города Каменское Днепропетровской области и служил в звании младшего сержанта.

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