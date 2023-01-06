В борьбе рождается нация: в Генштабе показали трогательное видео к Рождеству Христову

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали мощное трогательное видео к Рождеству Христову. Военные отметили, что в этом году этот праздник имеет горький вкус слез и цвет крови, а цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов.

Видео дня

Но в борьбе рождается нация, и Украина обязательно выстоит. Видео, созданное Центром военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ, опубликовали в Telegram Генштаба ВСУ.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в канун Рождества Христова, которое украинцы отмечают 7 января. Политик обратил внимание на то, что война внесла коррективы в соблюдение многовековых традиций этого святого праздника, но мы сохраним их и приумножим вопреки врагу.

"Все вместе мы единая украинская семья. И где бы мы ни были сейчас: дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимоподдержке. Единая в своей вере в нашу общую победу. Мы все одинаково ее приближаем каждый день", – отметил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– наше издание собрало приветствия, которые станут приятной неожиданностью для украинских защитников. Главное правило – желать от всего сердца;

– министерство культуры и информационной политики Украины, являющееся распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской лавры, разрешило проведение Рождественского богослужения в Успенском соборе в ночь на 7 января. Будет проводить службу митрополит Эпифаний, возглавляющий Православную церковь Украины.

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