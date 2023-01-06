Где бы мы ни были – дома, в окопе, на работе – наша большая семья единая: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Глава государства Владимир Зеленский обратился к нации в канун Рождества Христова, который украинцы отмечают 7 января. Политик обратил внимание, что война внесла коррективы в соблюдение многовековых традиций этого святого праздника, но мы сохраним их и преумножим наперекор врагу.

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Речь президента опубликовала пресс-служба его Офиса. Рождество – праздник благополучия и соединения семей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все вместе мы единая украинская семья. И где бы мы не находились сейчас: дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, наша семья единая как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимоподдержке. Единая в своей вере в нашу общую победу. Мы все одинаково ее приближаем ежедневно", – озвучил гарант.

Зеленский обратил внимание, что сегодняшняя ситуация в Украине вынуждает нас нарушать традиции Рождества, но это необходимо, чтобы в конечном итоге их защитить и передать новым поколениям. И также он призвал в этот вечер обратиться к высшим силам, так как сегодня они, согласно поверьям, нас особенно внимательно слушают.

"Наши предки верили, что в Рождество открываются небеса и если в это время попросить о своей мечте, она обязательно сбудется. Сегодня мечта у нас одна. Тысячелетний мир и процветание на украинской земле", – напутствует президент.

Напомним, что внушительное поздравление президента Украины прозвучало и в ночь на Новый 2023 год. Традиционную речь Зеленского в этот праздник смотрели граждане нашей страны по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Путин объявил рождественское перемирие, которое должно было действовать по всей линии боевых действий. Россияне назвали такое решение очередным "жестом доброй воли" и обвинили власть РФ в "сдаче" оккупированных территорий.

В Офисе президента на это ответили, что перемирие для России начнется только после освобождения от ее войск всех оккупированных территорий. А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

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