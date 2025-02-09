В больнице скончался раненный вследствие российского удара по Полтаве 1 февраля: число жертв возросло до 15-ти

В больнице Полтавы скончался Михаил Деревянов, получивший осколочное ранение в голову в результате ракетного удара РФ по городу 1 февраля. Число жертв этого обстрела, которым враг разрушил многоэтажку, возросло до 15 человек.

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О смерти Михаила в Instagram сообщила его супруга Екатерина Деревянова. "Я до сих пор не хочу верить в это и воспринимать... Царство небесное тебе моя любовь", – написала она.

"Благодарю тебя за эти 12 лет счастливой супружеской жизни, благодарю тебя за лучшего сына в этом мире... он всегда брал и будет брать пример с тебя... Ты самый лучший муж, отец, сын, внук", – добавила Екатерина.

Михаил Деревянов получил ранение в результате удара РФ по дому и неделю провел в коме. Все это время он находился в реанимационном отделении, однако, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными.

Мужчина занимался футболом, играл в составе команды из Судиевки "Краяны" и мачуховской "Дружбы". Михаил был многократным победителем и призером различных спортивных турниров, рассказал в Facebook знакомый погибшего Андрей Гончаренко, передает "Суспільне".

Мы писали о том, что в результате этого удара по Полтаве погибли целые украинские семьи: супруги Запишние с двумя детьми – целая семья оказались под завалами в собственном доме; 9-летняя София и ее родители – сотрудница контакт-центра "Новой Почты" Елена Яворская и ее муж Дмитрий.

Также оккупанты забрали жизни актрисы и волонтерки Анастасии Кольвах, муж которой служит в рядах Вооруженных сил Украины, и медицинской сестры Полтавского областного кожно-венерологического центра Елены Скляр – она скончалась в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 2 февраля, в Полтаве были завершены аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки. На тот момент было 14 погибших в результате удара войск РФ по пятиэтажке, нанесенный накануне, 1 февраля. Среди убитых Россией – трое детей (7, 9 и 12 лет).

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