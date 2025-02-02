В результате российского обстрела Полтавы погибла актриса Анастасия Кольвах: ее муж служит в ВСУ

В результате российского удара по жилому дому в Полтаве 1 февраля погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах. Девушка раньше работала в театре, а ее муж служит в рядах Вооруженных сил Украины.

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Трагическую новость сообщил в Facebook Театр современного диалога в Полтаве, где работала Кольвах. Заведение культуры выразило свои соболезнования родным и близким актрисы.

"1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавторку перформансов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка", – сообщили в театре.

В частности, его представители отметили, что девушка была многогранной личностью и наряду с актерством работала в сфере IT. Она также активно волонтерила.

Анастасия Кольвах сотрудничала с общественной организацией UAnimals, высаживая деревья. Девушка также помогала местным жителям, когда дело касалось животных. Так, она в августе "спасла" жилье полтавчан от около 200 летучих мышей, сообщает интернет-издание "Полтавщина".

На смерть Кольвах отреагировала ее давняя знакомая Диана Шайдаева в Facebook. Она упоминает о погибшей как об активной участнице творческих проектов в театре.

"Еще утром я узнала, что в том же подъезде живет Настя Кольвах. С Настей мы не то что очень близки, мы вместе играли в театре в 2020-2021 годах, делили еду и немного – секреты, делали друг другу массаж, обкатали полстраны с выступлениями. Настя ходила на колядную мастерскую и играла Козу в нашей Коляде, а после подвозила нас с сестрой домой. Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая. Никогда раньше не заставляла себя верить в лучшее, как сегодня. День в дожде, бесконечных бутербродах и обновлении чатов. Вечером нам сообщили, что Настя погибла", – поделилась Диана Шайдаева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 февраля россияне нанесли удар по пятиэтажке в Полтаве. Среди убитых Россией оказались двое детей, а общее число умерших достигло 12 человек. 17 человек пострадали.

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