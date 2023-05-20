Роспропаганда придумала новый прорыв ВСУ в Белгородской области: подробности

Страна-агрессор распространяет очередную провокацию, чтобы скомпрометировать Вооруженные силы Украины. Так, российская пропаганда придумала новую историю о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.

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Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы. Так, оккупанты распространяют дезинформацию, что на территорию России ворвалось более 15 вооруженных украинских военных.

"Более 15 вооруженных боевиков украинской ДРГ попытались ворваться в Белгородскую область вечером 19 мая. По нашей информации, у них были АК-47, гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки", – заявили пропагандисты.

По словам россиян, украинские силы "совершили" так называемую атаку со стороны Харьковской области. Также они поспешили добавить, что российские пограничники отбили атаку, после чего, по их словам, "украинские ДРГ" вернулись на территорию Украины.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ведут активные боевые действия только на собственной территории. В то же время, некоторые инциденты, которые происходят в Российской Федерации, рассматриваются в Генштабе как сопротивление местного населения против террористического режима Путина. Также Генштаб подчеркнул, что заявления пропагандистских СМИ, контролируемые Кремлем, о существовании некоего "украинского ДРГ" в Брянской области, являются провокациями, направленными на дискредитацию украинского руководства и проявлением агрессивной политики страны, которая является инициатором конфликта.

Так ранее, в России объявили в розыск участника "Русского добровольческого корпуса" Илью Богданова. Так, поводом для включения Богданова в базу розыска МВД РФ стало видео, снятое участниками "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области после пересечения границы с Украиной. В этом ролике добровольцы заявили, что пришли показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

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