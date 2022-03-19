В Беларусь прибыли эшелоны с российской бронетехникой, которую могут отправить в Украину. Видео

Юрий Сергиенко
Общество
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В Беларусь прибыли эшелоны с российской бронетехникой, которую могут отправить в Украину. Видео
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В Гомельскую область Беларуси перебросили российскую военную технику. Также они строят понтонную переправу через реку Припять.

Об этом сообщают "Радио Свобода" и белорусский Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Среди техники: БТР, танки, самоходные артиллерийские установки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Военная техника в Муляровке.

Технику разгружали на железнодорожной станции Муляровка. Также 17 и 18 марта местные жители видели, как техника проезжала через Петриков, который расположен возле реки Припять. Через нее российские оккупанты строят понтонную переправу.

Видео дня
Военная техника в Петрикове.
Строительство понтонной переправы.

Отметим, что от этой точки до границы с Украиной почти 50 км.

Карта точек, где заметили российскую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины заявляли об уничтожении 15 батальонно-тактических групп и потери боеспособности 18-ти. Всего против нашей страны было брошено 97 таких групп.

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