В Бахмуте и на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожили технику и нанесли удары по районам сосредоточения оккупантов — Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на Донбассе. В Бахмуте и на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои.

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В то же время, Вооруженные силы Украины уничтожили технику и нанесли удары по районам сосредоточения оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, наступательные действия захватчики продолжают вести на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка значительных изменений не претерпела, формирование наступательных группировок оккупантов не выявлено.

При этом Россия продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Также путинская армия сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За последние сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфин, Павловка и Поповка Сумской области; Басовое, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты предпринимают попытки сломать нашу оборону, но успеха нет. Однако оккупанты из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское и Белогоровка – Луганской области, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

В Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия, однако теряют наступательный потенциал. Враг не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Защитники Украины круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях путинская армия пытается наступать в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Успеха оккупанты не имеют, поэтому обстреливают гражданских граждан. За последние сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Ласточкино, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

В свою очередь Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

В то же время РФ, несмотря на многочисленные жертвы, пытается восполнить потери. В одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала о ходе боев за Авдеевку и Бахмут. По данным британского МО, захватчики продолжают попытки осаждать эти населенные пункты, чтобы окружить украинские силы, которые их защищают.

В районе Авдеевки операция врага производилась преимущественно так называемым 1-м армейским корпусом "ДНР". В его состав входят военнослужащие противника, проживающие на временно оккупированной территории и хорошо знающие местность, что создает определенные трудности для защитников города.

Как и в Авдеевке, в Бахмуте украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии поставки все больше подвергаются угрозе из-за попыток войск РФ замкнуть кольцо вокруг населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны также назвали две основные задачи, выполняемые защитниками Бахмута. Силы обороны Украины в Бахмуте уничтожают множество живой силы и техники врага, а также снижают наступательный потенциал российских войск.